Готують документи: експерт про затримку із поверненням полонених

Експерт із питань безпеки Роман Матковський прокоментував ситуацію із можливим поверненням українських громадян, яких РФ незаконно затримала, додому.

Експерт зазначив, що процес тримають у таємниці через те, що це дуже чутливе питання. Він зазначив, що нещодавно вже був анонсований обмін полоненими, і тепер повернення полонених, на його думку, - це справа часу.

Матковський висловив впевненість із приводу того, що домовленості про обмін вже були досягнуті на вищому рівні, не лише між Москвою та Києвом, а й між Європою, Сполученими Штатами, Москвою та Києвом у тому числі.

Він вважає, що затримки, які зараз відбуваються, пов'язані виключно із підготовкою хоча б якихось документів, щоб повернення відбувалось відповідно до норм міжнародного права.

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