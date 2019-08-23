Готують документи: експерт про затримку із поверненням полонених

Готують документи: експерт про затримку із поверненням полонених60 Читати матеріал російською
Експерт із питань безпеки Роман Матковський прокоментував ситуацію із можливим поверненням українських громадян, яких РФ незаконно затримала, додому.
Експерт зазначив, що процес тримають у таємниці через те, що це дуже чутливе питання. Він зазначив, що нещодавно вже був анонсований обмін полоненими, і тепер повернення полонених, на його думку, - це справа часу.
Матковський висловив впевненість із приводу того, що домовленості про обмін вже були досягнуті на вищому рівні, не лише між Москвою та Києвом, а й між Європою, Сполученими Штатами, Москвою та Києвом у тому числі.
Він вважає, що затримки, які зараз відбуваються, пов'язані виключно із підготовкою хоча б якихось документів, щоб повернення відбувалось відповідно до норм міжнародного права.
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