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28 лютого • оновлено в 19:10
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Гончарук пригрозив нечесним українцям

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив про боротьбу з українцями, які відмовляються чесно платити податки.

У короткому відео, яке глава Кабміну опублікував на своєму Telegram-каналі, він попередив, що на таких "хитрунів" чекають серйозні проблеми.

"Ідея дуже проста: український уряд, українська держава мають захищати бізнес, який працює "в білу", по-чесному.

Це означає, що ті, хто нечесно платить податки, мають зустрічати дуже жорсткий опір з боку держави. Кожного з таких хитрунів ми виявимо і працювати їм точно буде не комфортно", – сказав Гончарук.

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