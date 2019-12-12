Дубінський та колеги заподіяли державі шкоди на 50 млн грн на день: народний депутат

Народний депутат України Олексій Гончаренко у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував позов проти народного депутата Дубінського до НАБУ.

"Заяву прийняли більше місяця назад, це було ще на початку листопада. А зараз вони вже проінформували відкрите кримінальне провадження. Йдеться про те, що на початку жовтня народні депутати Дубинський і Юрченко внесли правку в абсолютно нейтральний закон про єдиний рахунок для сплати податків підприємцями. Але внесли вони туди правку про ринок тютюнових виробів. Цією правкою вони перерозподілили сотні мільйонів гривень на користь роздрібного продажу тютюнових виробів. З одного боку, це абсолютно неринкова історія, але найголовніше, що після цього сталася реакція виробників тютюнових виробів. Найбільший - British American Tobacco, це найбільший приватний платник податків в Україні - 16 млрд грн за рік. Вони зупинили виробництво в місті Прилуки. Це завдало державі збитки по 50 млн грн в день. Інші виробники тютюнових виробів зменшили своє виробництво. Нагадаю, що Україна експортує тютюнові вироби", - заявив Гончаренко.

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