Голова з боротьби з корупцією у КМДА погорів на хабарі

Голова Громадської ради з боротьби з корупцією при КМДА погорів на хабарі в розмірі 10 тисяч доларів.

"Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав у місцевого підприємця $10 тис. За цю суму він обіцяв комерсанту псевдосприяння в оформленні дозвільних документів на земельну ділянку для парковки в Святошинському районі. Як посередника зловмисник залучив свого знайомого", – розповіли в СБУ.

Їх затримали в столичному ресторані під час передачі другої частини хабара в 9 тисяч доларів. Отримання "авансу" було задокументовано до цього.

Затриманим готується повідомлення про підозру по ст. 190 (шахрайство), 27 (види співучасників) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві затримали двох шахраїв, які "продавали" жінці місце у Верховній Раді за 1,5 мільйони євро.

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