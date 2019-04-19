Голосування за кордоном: експерт нарікає на ускладнення процедури для українських мігрантів

Експерт з питань державного управління та міжнародного розвитку, громадський діяч Віолетта Москалу заявила, що в день виборів, за різними оцінками, за кордоном будуть знаходиться до 10 млн. Українських виборців, для яких будуть відкриті тільки 101 виборчу дільницю, які зможуть прийняти максимум на 2 % громадян.

Вона зазначила, що в першому турі, були випадки, коли українці, щоб взяти участь в голосуванні, були змушені долати величезні відстані. Максимальним, за її словами, була відстань в 4000 км. Українка в Африці з Кенії їхала до Преторії, аби проголосувати в Південноафриканській республіці.

За її словами, з 2014 по 2019 рік кількість мігрантів стало в 1,5-2 рази більше, а ділянок менше. Так, в 2004 році, під час проведення третього туру між Віктором Ющенком і Віктором Януковичем, за кордоном голосували 100 тис. людей. У 2014 році - 72 тис. У 2019 - 53 тис. Це 0,5% по відношенню до тих людей, які могли б проголосувати.

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