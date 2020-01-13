Глава Ірану Хасан Роухані попросив вибачення в України

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що, на жаль, ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої катастрофи українського літака й загибелі 176 невинних людей. Ми продовжуємо виявляти й розслідувати цю велику трагедію та непрощенну помилку", – написав він на своїй сторінці в Twitter.

Зазначається також, що президент Ірану постановив вжити всіх заходів для компенсацій за збитий український літак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС Ірану Джавад Заріф підтвердив, що причиною аварії українського лайнера стала "людська помилка".

Головні меседжі Ірану:

Літак був збитий внаслідок "ненавмисної людської помилки".

Лайнер пролітав поруч із військовими об'єктами, і його випадково сприйняли за ворожий літак.

Буде здійснена "фундаментальна" реформа у Збройних силах, щоб запобігти повторенню трагедій.

Збройні сили Ірану висловлюють співчуття сім'ям загиблих. Вони заявили, що під час польоту лайнер перебував "безпосередньо поруч із одним із важливих військових об'єктів – Корпусом вартових Ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану), і за формою й висотою польоту нагадував ворожий об'єкт".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!