Гість ObozTV – гітарист-віртуоз Орест Галицький

Гість ObozTV – гітарист-віртуоз Орест Галицький16Читати матеріал російською
Гість програми, відомий музикант Орест Галицький, який є не тільки гітаристом в гурті DZIDZIO, але й автором відносно нового інструментального проекту, який за досить короткий час встиг підкорити сотні тисяч слухачів.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані