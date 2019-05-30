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Гість ObozTV – гітарист-віртуоз Орест Галицький

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Гість програми, відомий музикант Орест Галицький, який є не тільки гітаристом в гурті DZIDZIO, але й автором відносно нового інструментального проекту, який за досить короткий час встиг підкорити сотні тисяч слухачів.

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Орест Галицький
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