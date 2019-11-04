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4 листопада • оновлено в 14:07
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Гиркин визнав, що Росія вбиває Донбас

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Росія окупувала Донбас, щоб перетворити його в стічну канаву і непридатний для життя регіон. З цією ж метою вона призначила їм керувати відвертих кримінальників, типу Дениса Пушиліна.

У цьому зізнався один з перших екс-ватажків терористичної "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков) в ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ"

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