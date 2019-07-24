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"Генпрокурор – це не міністр": Олена Сотник розповіла, з чим Рябошапка зіткнеться в ГПУ

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Депутат Верховної Ради України 8-го скликання Олена Сотник – про кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора.

"Я з ним познайомилася на тому етапі, коли він уже пішов з Мін'юсту і працював більше в громадському секторі, потім в НЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції. – Ред.) як член комісії...", – зізнається Сотник.

Однак вона запевняє, що не ставить під сумнів юридичну підкованість Рябошапки.

"Можна однозначно відзначити, що він юрист. І юрист з певним досвідом, хоча і без досвіду процесуального керівництва або роботи з кримінальними провадженнями. Але тут треба питати самого Рябошапку – можливо, в його біографії були і такі моменти", – зазначає депутат.

"Генеральний прокурор – не політична посада. Це не міністр. Генеральний прокурор – 100% професійна посада", – наголошує Сотник.

На її думку, як тільки президент подасть кандидатуру – з цього моменту його зв'язок з генпрокурором має бути повністю припинено.

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