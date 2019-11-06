Генеральний прокурор пообіцяв гучні посадки

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що швидкі посадки корупціонерів в Україні почнуться тільки тоді, коли буде достатньо матеріалів розслідувань.

В інтерв'ю LB.ua він запевнив, що не отримував від президента Володимира Зеленського жодних вказівок щодо політиків або чиновників, проти яких відкриті кримінальні провадження.

"Рівень недовіри до прокуратури становить 63%. Поліпшити його можна посадками в тому числі, гучними посадками. Суспільство вимагає крові. Воно хоче посадок. І втомилося від несправедливості", – зазначив Рябошапка.

При цьому, генпрокурор звернув увагу на те, що перед його командою стоїть завдання донести українцям, що зараз їх бажання "хліба і видовищ" здійснити неможливо, оскільки посадки повинні стати результатом ретельного розслідування.

Рябошапка спростував свою участь у нараді з Зеленським, на якій, за даними журналістки Соні Кошкіної, були названі 4 пріоритетних кримінальних провадження, які ГПУ повинна довести до кінця найближчим часом.

"Президент вимагає ефективної роботи органів правопорядку. Не було у нього жодних нарад, де говорили про 4 кейси або прізвища, які потрібно розслідувати", – відхрестився генпрокурор.

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