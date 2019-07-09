Газова "гібридна війна": названо небезпеку для України

У разі провалу переговорів між Україною і Росією щодо продовження транзиту газу після 2019 року, Кремль може влаштувати газову "гібридну війну".

Про це розповів глава правління альянсу "Нова енергія України", експерт з питань енергетики та космосу Валерій Боровик. За його словами, поки Україна думає, як пережити зиму, Росія "готується до нульового транзиту".

"Якщо буде нульовий транзит, вони покажуть гібридну війну в газовому аспекті. Це означає, що у нас буде недобір по тому транзиту, який ми отримуємо по реверсу, але це віртуальний реверс. Фактично ми менше будемо отримувати в зимовий період", – заявив експерт .

"Тому треба якомога більше закачати газу, 20 млрд кубометрів треба мати, щоб ми в будь-який момент могли підняти цей газ і опалити не тільки своє житло, а й безперебійно постачати природний газ до Європи", – додав він.

Думку експерта про транзит газу – дивіться у випуску Бурчук Live.

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