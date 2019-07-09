Газова "гібридна війна": названо небезпеку для України

Газова "гібридна війна": названо небезпеку для України451 Читати матеріал російською
У разі провалу переговорів між Україною і Росією щодо продовження транзиту газу після 2019 року, Кремль може влаштувати газову "гібридну війну".
Про це розповів глава правління альянсу "Нова енергія України", експерт з питань енергетики та космосу Валерій Боровик. За його словами, поки Україна думає, як пережити зиму, Росія "готується до нульового транзиту".
"Якщо буде нульовий транзит, вони покажуть гібридну війну в газовому аспекті. Це означає, що у нас буде недобір по тому транзиту, який ми отримуємо по реверсу, але це віртуальний реверс. Фактично ми менше будемо отримувати в зимовий період", – заявив експерт .
"Тому треба якомога більше закачати газу, 20 млрд кубометрів треба мати, щоб ми в будь-який момент могли підняти цей газ і опалити не тільки своє житло, а й безперебійно постачати природний газ до Європи", – додав він.
Думку експерта про транзит газу – дивіться у випуску Бурчук Live.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".