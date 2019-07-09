Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Газова "гібридна війна": названо небезпеку для України

451 Читати матеріал російською

У разі провалу переговорів між Україною і Росією щодо продовження транзиту газу після 2019 року, Кремль може влаштувати газову "гібридну війну".

Про це розповів глава правління альянсу "Нова енергія України", експерт з питань енергетики та космосу Валерій Боровик. За його словами, поки Україна думає, як пережити зиму, Росія "готується до нульового транзиту".

"Якщо буде нульовий транзит, вони покажуть гібридну війну в газовому аспекті. Це означає, що у нас буде недобір по тому транзиту, який ми отримуємо по реверсу, але це віртуальний реверс. Фактично ми менше будемо отримувати в зимовий період", – заявив експерт .

"Тому треба якомога більше закачати газу, 20 млрд кубометрів треба мати, щоб ми в будь-який момент могли підняти цей газ і опалити не тільки своє житло, а й безперебійно постачати природний газ до Європи", – додав він.

Думку експерта про транзит газу – дивіться у випуску Бурчук Live.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Валерій Боровик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини