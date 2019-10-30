Гараж із надкушеними яблуками: експерт прокоментував виступ Зеленського

Доктор соціальної політики Зиновій Свереда у прямому етері ObozTV прокоментував виступ президента України на інвестиційному форумів в Маріуполі.

Він зазначив, що символ Apple - це надкушене яблуко, і якщо порівнювати Україну із гаражем чи яблуком, то Україна, за словами Свереди, - це скоріше гараж, наповнений надкушеними яблуками, які ніхто не їсть.

"Це, як сказав Богдан Гаврилишин, що в Україні на кожний квадратний метр є по 2-3 талановитих українці, але вони себе мало реалізовують. Ми надзвичайно талановита нація", - заявив Свереда.

Він зазначив, що в контексті надкушеного яблука та нереалізованого потенціалу можна було би згадати і одного із засновників компанії Apple - українця Стіва Возняка, який разом зі Стівом Джобсом створив цю компанію, але не зміг скористатись цим, щоб стати заможним.

"Є питання створення умов економічних, політичних та соціальних, щоб створити систему для того, щоб українці не виїжджали з України, а могли реалізовувати себе тут", - заявив він.

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