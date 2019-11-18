Гайтана народила дочку і представила свій перший кліп - ч.2

Співачка Гайтана завітала до прямого етеру ObozTV.

Вона стала гостею інфо-панк шоу "Бурчук LIVE", де представила свій новий хіт "Танці з зірками" та розповіла про подробиці особистого життя.

"Ви знаєте, мій чоловік, він музикант, тому мовчання було для когось, але не для мене. У нас багато музики в домі. Кожну хвилину. Музики завжди повно від року до фольку. Музика вже тече по венам, я навіть не можу уявити своє життя без музики. Коли мені сумно, я співаю блюз, коли мені весело, то я співаю ось такі танці", - зізналася співачка.

Вона розповіла, що створює музику разом зі своїм чоловіком Олександром Смартом. З ним співачка також підписала шлюбний контракт.

"У цьому немає нічого поганого, це є довіра, це є захист і дуже часто, коли люди розлучаються, іде розподіл майна і жінка може залишитися без нічого. Це була його ідея, і звичайно ж я погодилась", - заявила Гайтана.

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