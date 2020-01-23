FOODOBOZ | Тропічний салат з манго, ананасами та помідорами

Тропічний салат з манго, ананасами та помідорами

Час приготування – 30 хв

Кількість порцій - 3

Інгредієнти

Ананас - 1/2 шт. Манго - 1 шт. Листя салату Помідори черрі - 10 штук Грецькі горіхи - третина склянки Оливкова олія – за смаком

Ананас нарізаємо шматочками середньої величини

Манго ріжемо тонкими слайсами

Викладаємо фрукти на гриль

Викладаємо фрукти на тарілку

Солимо за смаком

Збризкуємо оливковою олією

Лимонним соком

Присипаємо горіхами

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