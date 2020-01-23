FOODOBOZ | Тропічний салат з манго, ананасами та помідорами
Тропічний салат з манго, ананасами та помідорами
Час приготування – 30 хв
Кількість порцій - 3
Інгредієнти
Ананас - 1/2 шт.
Манго - 1 шт.
Листя салату
Помідори черрі - 10 штук
Грецькі горіхи - третина склянки
Оливкова олія – за смаком
Ананас нарізаємо шматочками середньої величини
Манго ріжемо тонкими слайсами
Викладаємо фрукти на гриль
Викладаємо фрукти на тарілку
Солимо за смаком
Збризкуємо оливковою олією
Лимонним соком
Присипаємо горіхами
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