Головна Новини
23 січня • оновлено в 07:43
МоваЯзык
МедОбоз Головна

FOODOBOZ | Тропічний салат з манго, ананасами та помідорами

76
Читати матеріал російською

Тропічний салат з манго, ананасами та помідорами

Час приготування – 30 хв

Кількість порцій - 3

Інгредієнти

  1. Ананас - 1/2 шт.

  2. Манго - 1 шт.

  3. Листя салату

  4. Помідори черрі - 10 штук

  5. Грецькі горіхи - третина склянки

  6. Оливкова олія – за смаком

  • Ананас нарізаємо шматочками середньої величини

  • Манго ріжемо тонкими слайсами

  • Викладаємо фрукти на гриль

  • Викладаємо фрукти на тарілку

  • Солимо за смаком

  • Збризкуємо оливковою олією

  • Лимонним соком

  • Присипаємо горіхами

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "FOOD OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
FOOD OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини