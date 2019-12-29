FOODOBOZ | Спрінг рол з лаваша

Час приготування – 20 хв.

Кількість порцій – одна

Інгредієнти:

лаваш – 1 шт.

спілий авокадо – 1 шт.

свіжий огірок – 1 шт.

помідори – 2 шт.

куряче філе – 200 гр.

вершковий сир (філадельфія) – 100 гр.

листя салату – 2-3 шт.

сіль, перець та спеції – за смаком

Свіжий огірок нарізаємо тонкою соломкою

Помідори нарізаємо соломкою

Авокадо розрізаємо навпіл

Ложкою видаляємо кістку

Знімаємо шірку

Нарізаємо довільними шматками

Попередньо відварене або ж обсмажене куряче філе нарізаємо невеликими шматочками

Лаваш змащуємо сиром філадельфія

Викладаємо листя салату

Рівномірно розподіляємо огірки, помідори та авокадо

Викладаємо філе курки

Згортаємо тугий рол

За бажання рол розрізаємо на порційні шматочки

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