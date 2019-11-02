FOODOBOZ | Салат з сиром

Надзвичайно смачний, фантастично ароматний та красивий салат з сиром. Окрім основного інгредієнту ми також використаємо крабові палички, завдяки яким салат матиме ніжний та м’який смак.

Також нам знадобляться свіжі огірки, які зроблять салат соковитим, ароматним та легким. Ще нам знадобиться особливий компонент, який забезпечить салат пікантним смаком та ароматом. Ви вже, певно, здогадалися, що це часник. Комплексно всі ці інгредієнти формують настільки досконалий баланс смаку, що ви будете приємно вражені результатом свого кулінарного творіння. Такий салат зможе стати окрасою не лише буденного, а й навіть святкового столу.

Інгредієнти

Сир твердий - 200 г.

Крабові палички - 200 г.

Свіжі огірки - 3-4 шт.

Часник - 2-3 зуб.

Майонез - За смаком

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