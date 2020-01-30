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30 січня • оновлено в 07:08
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FOODOBOZ | Салат з крабовими паличками та квасолею

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Салат з крабовими паличками та квасолею

Час приготування – 30 хв.

Кількість порцій – 3.

Інгредієнти:

  1. Попередньо відварені та охолоджені яйця дрібно нарізаємо або тремо на тертці

  2. Нарізаємо крабові палички невеликими шматочками

  3. Дрібно січемо зелень кропу

  4. З'єднуємо всі інгредієнти

  5. Солимо та перчимо за смаком

  6. Заправляємо сметаною

  7. Ретельно змішуємо

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Тема
FOOD OBOZ
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