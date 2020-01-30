FOODOBOZ | Салат з крабовими паличками та квасолею

Салат з крабовими паличками та квасолею

Час приготування – 30 хв.

Кількість порцій – 3.

Інгредієнти:

Консервована квасоля – 1 банка

Крабові палички – 350 гр.

Яйця – 4 шт.

Сметана – 100 гр.

Зелень кропу – 1 пучок

Сіль та перець за смаком

Попередньо відварені та охолоджені яйця дрібно нарізаємо або тремо на тертці Нарізаємо крабові палички невеликими шматочками Дрібно січемо зелень кропу З'єднуємо всі інгредієнти Солимо та перчимо за смаком Заправляємо сметаною Ретельно змішуємо

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