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15 січня • оновлено в 07:47
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FOODOBOZ | Салат з гарбузом, виноградом та шинкою

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Салат з гарбузом, виноградом та шинкою

Час приготування – 30 хв.

Кількість порцій - 3

Інгредієнти

Шинку нарізаємо тонкою соломкою

Готуємо заправку:

В чаші блендера з’єднуємо оливкову олію, грецькі горіхи, яблучний оцет, гірчицю, зелень петрушки

  1. В глибоку ємність викладаємо попередньо протушені та охолоджені шматочки гарбуза

  2. Додаємо шинку

  3. Виноград

  4. Подрібнені грецькі горіхи

  5. Поливаємо заправкою

  6. Ретельно перемішуємо

  7. На велику тарілку викладаємо листя салату

  8. Викладаємо салат

  9. Декоруємо петрушкою

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Тема
FOOD OBOZ
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