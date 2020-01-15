FOODOBOZ | Салат з гарбузом, виноградом та шинкою
Салат з гарбузом, виноградом та шинкою
Час приготування – 30 хв.
Кількість порцій - 3
Інгредієнти
М’якоть гарбуза – 350гр.
Виноград киш-миш – 150гр.
Шинка – 150гр.
Грецькі горіхи – 70гр.
Оливкова олія – 4 ст. ложки
Гірчиця – 1 чайна ложка
Яблучний оцет – 1 чайна ложка
Зелень петрушки
Сіль та перець за смаком
Листя салату для декору
Шинку нарізаємо тонкою соломкою
Готуємо заправку:
В чаші блендера з’єднуємо оливкову олію, грецькі горіхи, яблучний оцет, гірчицю, зелень петрушки
В глибоку ємність викладаємо попередньо протушені та охолоджені шматочки гарбуза
Додаємо шинку
Виноград
Подрібнені грецькі горіхи
Поливаємо заправкою
Ретельно перемішуємо
На велику тарілку викладаємо листя салату
Викладаємо салат
Декоруємо петрушкою
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