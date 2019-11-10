FOODOBOZ | Салат з філе курки

Надзвичайно смачноий, простий, але водночас нестандартний салат. У його склад входить мінімальна кількість інгредієнтів, а точніше 3 основні, один – за бажанням і, звісно, заправка.

Основну роль в салаті відіграє філе курки. Воно надає ніжності та ситності салату. Також до його складу входять консервовані ананаси і твердий сир. Якщо ви не є противником пікантності, то пропонуємо вам додати в салат ще часнику. Будьте певні, завдяки цьому страва набуде особливого і навіть унікального смаку. У якості заправки використовується майонез.

Загалом страва виходить досить ситна, однак ананаси надають салатові трішки легкості та соковитості. Часник, у свою, чергу додає пікантності та виняткового смаку.

Інгредієнти

Куряче філе - 250 г.

Консервовані ананаси - 150 г.

Сир твердий - 100 г.

Часник - 1-2 зуб.

Майонез - За смаком.

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