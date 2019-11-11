FOODOBOZ | Салат з чорносливом

Чорнослив – це унікальний продукт, який часто використовують в кулінарії для створення десертів, закусок та салатів, він не просто смачний та ароматний, ще має неабиякі корисні властивості.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати салат з чорносливом. Окрім основного інгредієнту нам також знадобиться шинка, грецькі горіхи, варені яйця, свіжі огірки, заправка у вигляді майонезу і, звичайно, сіль та перець.

Шинка - 200 г.

Яйця - 2 шт.

Свіжі огірки - 200 г.

Чорнослив - 80 г.

Волоські горіхи - За смаком

Майонез - 4 ст. л.

Сіль - За смаком

Перець чорний мелений - За смаком

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