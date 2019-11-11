FOODOBOZ | Салат з чорносливом

FOODOBOZ | Салат з чорносливом109 Читати матеріал російською
Чорнослив – це унікальний продукт, який часто використовують в кулінарії для створення десертів, закусок та салатів, він не просто смачний та ароматний, ще має неабиякі корисні властивості.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати салат з чорносливом. Окрім основного інгредієнту нам також знадобиться шинка, грецькі горіхи, варені яйця, свіжі огірки, заправка у вигляді майонезу і, звичайно, сіль та перець.
Шинка - 200 г.
Яйця - 2 шт.
Свіжі огірки - 200 г.
Чорнослив - 80 г.
Волоські горіхи - За смаком
Майонез - 4 ст. л.
Сіль - За смаком
Перець чорний мелений - За смаком
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