FOODOBOZ | Рулетики з рибою та рікоттою
Рулетики з рибою та рікоттою
Час приготування – 30 хв
Кількість порцій - 4
Інгредієнти
Копчена масляна - 100 гр
Рікотта - 100 гр.
Апельсин - 1 шт.
Лимон - 1/2 шт.
Болгарський перець - 1/2 шт.
Пучок свіжого кропу
Гірчиця - 1 ч.л.
Мариновані огірки – 5 - 6 шт.
Сіль та перець за смаком
Мак – за смаком
Дрібно нарізаємо болгарський перець
Січемо зелень кропу
Тремо цедру апельсину на дрібній тертці
Нарізаємо маринований огірок
Розминаємо виделкою рікотту
Солимо та перчимо
Додаємо кріп
Апельсинову цедру
Болгарський перець
Гірчицю
перемішуємо
Розкладаємо філе риби
Поливаємо соком половини лимона
Викладаємо на рибу чайну ложку сирної масси
Згортаємо рулетики
на шпажку нанизуємо маринований огірок
закпіплюємо рулетик
Посипаємо маком
За бажанням рулетики можна викласти на тости
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