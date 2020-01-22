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22 січня • оновлено в 07:23
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FOODOBOZ | Рулетики з рибою та рікоттою

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Рулетики з рибою та рікоттою

Час приготування – 30 хв

Кількість порцій - 4

Інгредієнти

  1. Копчена масляна - 100 гр

  2. Рікотта - 100 гр.

  3. Апельсин - 1 шт.

  4. Лимон - 1/2 шт.

  5. Болгарський перець - 1/2 шт.

  6. Пучок свіжого кропу

  7. Гірчиця - 1 ч.л.

  8. Мариновані огірки – 5 - 6 шт.

  9. Сіль та перець за смаком

  10. Мак – за смаком

  • Дрібно нарізаємо болгарський перець

  • Січемо зелень кропу

  • Тремо цедру апельсину на дрібній тертці

  • Нарізаємо маринований огірок

  • Розминаємо виделкою рікотту

  • Солимо та перчимо

  • Додаємо кріп

  • Апельсинову цедру

  • Болгарський перець

  • Гірчицю

  • перемішуємо

  • Розкладаємо філе риби

  • Поливаємо соком половини лимона

  • Викладаємо на рибу чайну ложку сирної масси

  • Згортаємо рулетики

  • на шпажку нанизуємо маринований огірок

  • закпіплюємо рулетик

  • Посипаємо маком

  • За бажанням рулетики можна викласти на тости

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FOOD OBOZ
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