FOODOBOZ | Рол з лаваша з сирною начинкою та слабосоленою рибою

Час приготування – 25 хв

Кількість порцій - 4

Інгредієнти:

Великий лаваш – 1 шт.

Слабосолена сьомга – 280–300 гр.

Сир "Філадельфія" – 180 – 200 гр.

Свіжий огірок – 1 шт.

Пучок свіжого кропу

Рибу нарізаємо тонкими пластинками

Свіжий огірок нарізаємо соломкою

Подрібнюємо зелень

Розстеляємо лаваш та густо змащуємо його сиром

На змащений сиром лаваш рівномірно викладаємо рибу та огірок

Посипаємо зеленню

Акуратно згортаємо лаваш

Нарізаємо на шматки товщиною 3–4 сантиметри

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