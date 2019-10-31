Фізичні вправи до сніданку – це однозначно благо: фітнес-тренер

Фітнес-тренер Ярослав Сойніков у прямому етері ObozTV розповів, в який час доби краще займатись спортом.

За його словами, необхідність займатись спортом зранку більше пов'язана із побутовими причинами, оскільки зранку ніхто не відволікає. Також зранку менша необхідність пропустити тренування.

"Можна посперечатись, з якої причини краще займатись зранку, але однозначно всі дослідження стверджують, що ефективність вища зранку, а тіло краще реагує на інсулін, і фізичні вправи до сніданку - це однозначно добре, це те що сміливо можна рекомендувати", – заявив Сойніков.

На його думку, можна займатись спортом вранці і замість сніданку, оскільки час ранкового харчування тісно пов'язаний із часом вечірнього. І це питання потрібно розглядати в комплексі, додав фітнес-тренер.

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