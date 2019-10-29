Фінансовий стратег дав коментарі щодо виступу президента на форумі в Маріуполі

Фінансовий стратег Сергій Позняк у прямому етері ObozTV прокоментував промову президента України на форуму в Маріуполі.

"Насправді порівнювати молоду компанію Apple в гаражі та Україну, як державу, у якої вже третій десяток закінчується, не коректно. Україна відрізняється від гаражу. Відрізняється людьми, талантами та потенціалом. Малий та средній бізнес України, за нашими багаторічними дослідженнями, а ми вже понад 20 років на ринку, легко генерує рентабельність від 35% до 50%. Це в умовах повної відсутності уваги з боку держави. Працюють самі по собі, адаптуються і наповнюють бюджет, між іншим", - заявив Позняк.

На його думку, банківська система в Україні "лежить на боку" вже десять років, але навіть у таких умовах створюються компанії які фінансують малий та середній бізнес.

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