На українців чекає новий курс долара – прогноз економіста

В Україні найближчим часом долар буде коштувати в межах 27-28 гривень.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив економіст Борис Кушнірук. На думку експерта, в ситуації економічної кризи, викликаного пандемією коронавируса COVID-19, Україна вкрай важливо продовжити співпрацю з МВФ.

"Кошти МВФ нам особливо необхідні, тому що дохідна частина (Держбюджету, – Ред.) буде істотно недовиконаною. Навіть при скороченні витрат є необхідність в соціально захищених виплатах, які необхідно провести, є фінансування державних органів управління, є безпекові витрати", – сказав експерт.

За його оцінками, вже в кінці поточного року "на зовнішніх ринках з'явиться досить багато вільних фінансових ресурсів", але транші МВФ дозволять Україні "вистояти до цього часу".

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що в найближчі тижні може бути підписаний меморандум з МВФ про програму розширеного фінансування. "Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами по фінансуванню в ці складні часи", – сказав глава держави.

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