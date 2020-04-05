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5 квітня • оновлено в 08:04
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На українців чекає новий курс долара – прогноз економіста

8.1т
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В Україні найближчим часом долар буде коштувати в межах 27-28 гривень.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив економіст Борис Кушнірук. На думку експерта, в ситуації економічної кризи, викликаного пандемією коронавируса COVID-19, Україна вкрай важливо продовжити співпрацю з МВФ.

"Кошти МВФ нам особливо необхідні, тому що дохідна частина (Держбюджету, – Ред.) буде істотно недовиконаною. Навіть при скороченні витрат є необхідність в соціально захищених виплатах, які необхідно провести, є фінансування державних органів управління, є безпекові витрати", – сказав експерт.

За його оцінками, вже в кінці поточного року "на зовнішніх ринках з'явиться досить багато вільних фінансових ресурсів", але транші МВФ дозволять Україні "вистояти до цього часу".

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що в найближчі тижні може бути підписаний меморандум з МВФ про програму розширеного фінансування. "Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами по фінансуванню в ці складні часи", – сказав глава держави.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Ексклюзив дефолт України девальвація гривні Світова фінансова криза Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція
Особа
Борис Кушнірук
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Он скоро у вас чубатые обезьяны будет стоить по 40 г.
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