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Філарет розговорився з російським ТБ

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Почесний патріарх Філарет заявив, що нізащо б не погодився на Томос, якби знав, що його усунуть від керування церквою.

Таке висловлювання пролунало в інтерв'ю працівниці пропагандистського телеканалу "Россия 24" Анні Афанасьєвій. Сюжет під назвою "Нічого святого" оприлюднено на Youtube.

"Якби було поставлене питання про те, що я усуваюся від керування церквою, я б на такі умови не пішов", — сказав він.

При цьому патріарх назвав причину, чому він не очолив ПЦУ.

"Вони знають мене 50 років. Коли я представляв Російську православну церкву у Шамбезі. Знають мою позицію і мою твердість. Тому не хотіли мати зі мною справи, знаючи, що замишляють такий Томос", — зазначив Філарет.

Також він розкритикував назву ПЦУ: на його думку, вона "не є незалежною". "Українська православна церква", вважає Філарет, було би правильніше.

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