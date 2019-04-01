Фальсифікація виборів – Чорновіл розповів, чи був наказ від влади

Політичний діяч Тарас Чорновіл зазначив, що коли влада хотіла фальшувати результати виборів, вона створювала передумови для того, аби і адмінресурс, і фальшування були. На цьогорічних виборах президента країни, за його словами, такого владного замовлення не було.

Він наголосив, що яким би не був спротив, в разі бажання влади фальсифікувати вибори, навіть якщо це призведе до революційних подій, які трапились в Україні у 2004 році, вона від свого плану не відмовиться. Але, за його словами, вирішили: "Як буде, так буде!".

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