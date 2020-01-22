Фальшиве вершкове масло в Україні: експертка розповіла про небезпеку

Фахівець у сфері якості і безпечності харчової продукції Олена Сидоренко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини щодо появи масового фальсифікату вершкового масла.

"Фальсифікат тому і називається так, тому що він небезпечний, і там використані невідомі компоненти. НА оригінальному продукті написано, що входить у склад, і споживач знає, що він споживає. Фальсифікат є бомбою, яка невідомим чином може вплинути на стан здоров'я. Мені складно уявити, щоб на офіційному виробництві підмішувались якісь невідомі або заборонені компоненти, а от у фальсифікаті таке може бути", - заявила експертка.

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