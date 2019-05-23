Євродериктива відніме половину потужностей у ''Північного потоку-2'' – експерт

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що нова газова директива Євросоюзу, яка набула чинності, фактично і є напряму пов'язана з газогоном "Північний потік-2". За його словами, цей документ не зачіпає інші газопроводи, які йдуть від третіх країн в країни ЄС.

Так, за його словами, "Газпром" повинен лишати можливість для входу в газогін інших трейдерів, користуватись цими потужностями і продавати свій газ на території країн Європи. Експерт наголосив, що таким чином "Газпром" втрачає близько 25% потужності обох газогонів "Північний потік" після того, як других з них буде здано в експлуатацію.

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