Еволюція: як змінювалося місце жінки в суспільстві за 100 років – від громадянських прав до Анастасії Волочкової

У першій половині ХХ століття, після отримання права голосу, світ із завмиранням серця стежив за першими жінками-пілотами, захоплюючись їхньою мужністю і відвагою. Сьогодні, через менш ніж 100 років, світ "із завмиранням" стежить за тим, як Ананстасія Волочкова сідає на шпагат.

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