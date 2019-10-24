Епідемія дифтерії: вакцинуватись обов'язково

Сімейний лікар Владислав Ващенко в прямому ефірі ObozTV прокоментував спалах дифтерії в Україні, він розповів як уберегтися і хто перебуває в групі ризику.

"Заразитися можливо повітряно-крапельним шляхом. Проблема в тому, що хвороба передається від хворої людини до здорової, якщо ця людина не вакцинована. Тоді 90%, що людина захворіє. Лікарі повинні попередити всіх пацієнтів, про те, що треба вакцинуватися. Захворіти може тільки та людина, яка не вакцинувалася або неправильно вакцинувалася, або порушувала календар щеплень. Для дітей є певний календар щеплень, затверджений Міністерством охорони здоров'я. Дорослі пацієнти, які цей календар вже пройшли, повинні вакцинуватися через 10 років повторно. Це обов'язково"- заявив Ващенко.

(Поширюється захворювання - ред.) дуже швидко, враховуючи, що загальний імунітет навколишнього середовища став меншим, ніж раніше. Він зазначив, що щеплення від дифтерії можна отримати у сімейного лікаря, звернувшись без будь-яких проявів захворювання.

"Говоріть, що давно не вакциновані і хотіли б зробити вакцинацію. Сімейний лікар надає ці вакцини або пацієнти самі можуть купити в аптеках і провакцинуватися в кабінеті для щеплень", - додав він.

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