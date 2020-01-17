Експертка з лідерства: психологія впливу і баланс між молодістю та досвідом

Експертка з лідерства, випускниця Гарвардсой програми з переговорів та лідерства Людмила Слободянюк в прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

"Є різниця між знаннями, сухим інтелектом і емоційним інтелектом. Двадцятип'ятирічні дуже сильно ідеалізують те, що відбувається. Тому прийняття реальності, вміння зрозуміти, що хтось, хто поруч, може бути кращим за тебе - це той досвід, якого бракує молодим", - заявила експертка з лідерства.

З іншого боку, вона зазначила, що молоде покоління тримає в тонусі старших, що безумовно позитивно впливає на соціум.

Вона вважає, що зараз маятник хитнувся у бік молодих, і через це ми менше звертаємо увагу на досвід, який має старше покоління, проте з часом, на думку експертки, ситуація вирівняється.

"Україна зараз найближча до Європи з усіх інших пострадянських держав. Наступний лідер в Україні буде дуже харизматичним і, можливо, буде більше структури у вертикалі влади", - заявила Слободянюк.

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