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4 грудня • оновлено в 16:41
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Експерт прокоментував правки, які внесені до закону про землю

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Експерт з питань землі Роман Головін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував які правки вже внесені до законопроекту щодо ринку землі.

"За тими правками, які я запропонував фракціям, є пропозиція, що кожен українець має право купити лише одну ділянку. Так, скажуть, навіщо кожному ділянка, не кожен буде нею займатися, але зараз світ дуже корпоратизований, можна об'єднатися, створити комуну. Не залежно від того, скільки нам віку, скільки у нас можливостей. Можемо об'єднатися і зробити товариство на кілька тисяч гектарів та найняти директора, який буде на нас працювати і приносити нам звіти. Тут ми прибираємо синдром меншовартості, та уряд вже буде працювати над тим як зробити землю ефективною", - заявив Головін.

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Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Роман Головін
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