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23 січня • оновлено в 12:23
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Експерт оцінив промову Зеленського у Давосі: всі розуміли, що "мова йде ні про що"

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Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував виступ президента України Володимира Зеленського під час міжнародного економічного форуму у Давосі.

"Анонсувалося якесь суперекстренное заяву. Якщо це воно і було, то абсолютно не розумію, що там такого екстреного і нового. Мені не дуже сподобався виступ Зеленського, тому що Давос це економічний форум. На Давос приїжджають просити гроші під щось - не просто дайте нам гроші, ми недолюблені, недоінвестованими, у нас є те або інше. Під конкретні проекти приїжджають люди просити гроші", - заявив Тизенгаузен.

Він також прокоментував той факт, що глядачі вставали та виходили під час промови президента України.

"Це також говорить про те, що всі зрозуміли, що мова йде ні про що", - додав Тизенгаузен.

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Борис Тизенгаузен
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