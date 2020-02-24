Економіст прокоментував роботу уряду України

Економіст Ігор Гарбарук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував заяви Олексія Гончарука щодо іпотечної ставки в Україні.

"Якби це була розмова двох хлопців у дворі, то вони там можуть собі говорити що завгодно, але це прем'єр-міністр. Один слуга народу пропонує собаками платити за комуналку, а інший пропонує торгувати наркотиками. Вибачте, але у мене волосся на голові після таких заяв починає рухатися", - заявив Гарбарук.

Він також висловився із приводу того, як працюють банки в Україні, та чому вони не зацікавлені у розвитку іпотечного кредитування.

"Гончарук вважає, що перемогою в Україні буде зниження іпотечної ставки до 10%, а в Данії, наприклад, працює від'ємна іпотечна ставка -0,5%. Тобто, береш одну суму, а повертаєш на 0,5% менше", - заявив Гарбарук.

Він також додав, що до кінця року уряд не зможе знизити ставку до 10%, оскільки банки в Україні взагалі не зацікавлені у такому розвитку подій.

Експерт також висловився і з приводу інших ініціатив та звіту щодо роботи уряду в Україні.

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