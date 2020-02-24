Головна Новини
24 лютого • оновлено в 17:46
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Економіст прокоментував роботу уряду України

75
Читати матеріал російською

Економіст Ігор Гарбарук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував заяви Олексія Гончарука щодо іпотечної ставки в Україні.

"Якби це була розмова двох хлопців у дворі, то вони там можуть собі говорити що завгодно, але це прем'єр-міністр. Один слуга народу пропонує собаками платити за комуналку, а інший пропонує торгувати наркотиками. Вибачте, але у мене волосся на голові після таких заяв починає рухатися", - заявив Гарбарук.

Він також висловився із приводу того, як працюють банки в Україні, та чому вони не зацікавлені у розвитку іпотечного кредитування.

"Гончарук вважає, що перемогою в Україні буде зниження іпотечної ставки до 10%, а в Данії, наприклад, працює від'ємна іпотечна ставка -0,5%. Тобто, береш одну суму, а повертаєш на 0,5% менше", - заявив Гарбарук.

Він також додав, що до кінця року уряд не зможе знизити ставку до 10%, оскільки банки в Україні взагалі не зацікавлені у такому розвитку подій.

Експерт також висловився і з приводу інших ініціатив та звіту щодо роботи уряду в Україні.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Ігор Гарбарук
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини