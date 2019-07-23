Економіка України після виборів: експерт розповів, чого очікувати вже найближчим часом

Економіст Максим Праздніков розповів про те, які наслідки для економіки України може принести новообраний склад Верховної Ради.

Він розповів про прогнози на короткострокову перспективу щодо вартості гривні до іноземних валют та скільки буде коштувати долар до кінця року, а також, чи зможе українська економіка відійти від сумної традиції, коли політичні зміни впливають на курси валют.

Обговорили питання, чи витримає економіка країни ще одні, місцеві, вибори та чи будуть продовжені реформи, зокрема, у медичній та освітній сфері, або ж новий уряд запропонує свої.

Дізналися про думку експерта, коли можливе ухвалення Бюджету-2020, та які статті доходів може збільшити нова парламентська більшість і чи вистачить їх децентралізованим регіонам.

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