Джонсон закинув ногу на стіл перед Макроном: коментар експерта

Фізіогноміст Олександр Іванов прокоментував випадок, коли прем'єр Великобританії закинув ногу на стіл перед президентом Франції.

Перед тим, як розбирати цей конкретний випадок Іванов порадив розпочати із особистості самого Боріса Джонсона. Він назвав британського прем'єра дуже епатажною особистістю. На думку фізіогноміста епатаж Бориса Джонсона є вродженим, він з ним народився і для нього, на думку експерта, цей епатаж є нормальною абсолютно природньою поведінкою. Він порівняв Джонсона із Барбарою Стрейзанд та Леді Гагою, які дуже легко привертають увагу публіки до своєї особи.

Більше того, заявив експерт, сучасні лідери світової політики розуміють, що вони мають бути свого роду "рок-зірками", для того щоб бути справжніми політичними лідерами свого народу. І їх основна задача, за словами фізіогноміста, привертати до своєї персони якомога більше уваги.

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