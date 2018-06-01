Джонні Депп потрапив у ДТП у Росії

Джонні Депп потрапив у ДТП у Росії255Читати новину російською
Відомий голлівудський актор Джонні Депп потрапив у невелику аварію у російському Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відомо, що автомобіль з актором виїжджав із внутрішнього двору готелю, де зупинився актор. Там він невдало увійшов у поворот і зачепив стіну. Після цього автомобіль поїхав далі.
Нагадаємо, напередодні рок-гурт Hollywood Vampires, де разом із Деппом грають Еліс Купер і Джо Перрі, дала концерт у Санкт-Петербурзі.