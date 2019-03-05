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Джіу джитсу – справа сімейна: в гостях чемпіони Європи з бразильського джіу джитсу

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Гості, володарка пурпурового поясу з бразильському джіу джитсу, дворазова чемпіонка Європи Богдана Голуб та володар пурпурового пояс, тренер з бразильському джіу джитсу Олександр Матвійчук, які здобули дві золоті та дві срібні медалі на чемпіонаті Європи з бразильського джіу-джитсу European Continental PRO, який відбувся в іспанській Малазі.

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