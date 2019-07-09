''Дунайська січ'': VI Міжнародний енергонезалежний рок-фестиваль в Ізмаїлі

Маркетинг-директор VI Міжнародного енергонезалежного рок-фестивалю ''Дунайська січ'', розповів про те, як столицею Одеської області стає місто Ізмаїл.

Він розповів, що цього року на "Дунайській Січі" буде дві сцени. Біля "Головної", Сцени 1 з Віталієм Кириченко, ("Нумер 482"), можна буде відірватися, пострибати, потанцювати і, навіть, помахати "хаєром" під 200 кВт звуку. На "Набережній", Сцена 2 з Сергієм Файфурою — послухати лагідний рок-лаунж від "Солодке щастя" легендарного українського музиканта, композитора, саундпродюсера Сергія Доценка, який святкуватиме на "Січі" ювілей, чи віддатися спокусливості гурту "Очеретяний кіт" з неповторним Романом Крілем.

Під цей стиль рок-н-роллу добре смакує вишукане вино від місцевих виноробів, до того ж організатори обіцяють стільці, парасолі від сонця і якнайближче сусідство з зоною фуд-корту — саме так, як то відбувається на відомих рок-лаунжевих фестивалях Європи та США. Саме тут відбудеться презентація проекту "АРТерія" Дмитра Лазуткіна та Бориса Севастьянова.

Родзинкою ж головної сцени фестивалю стане День SYMPHO ROCK — спільні виступи повного складу Національного академічного оркестру народних інструментів України НАОНІ з рок-гуртами KOZAK SYSTEM, "ТІНЬ СОНЦЯ", TARUTA і "ДРУЖЕ МУЗИКО". Хедлайнером другого фестивального дня стане THE HARDKISS з українською рок-королевою Юлією Саніною та стрімко набираюча оберти "ТОЛОКА". З Болгарії в Ізмаїл завітає здивувати "ЕПІЗОД", а з Білорусі Міжнародні Авіалінії України (МАУ) перевезуть фольк-метал гурт ZNICH – заснований 1996 року в Мінську, що вдало використовує автентичні інструменти, поєднує традиційні вокальні прийоми і сильний гроулінг, що вигідно відрізняє групу від багатьох представників стилю. В рамках угоди про співпрацю, МАУ, до речі, організовує рок-авіа-чартер і для українських зірок лайн-апу цьогорічної "Дунайської Січі" та розігрує віп-путівки на "Дунайську Січ" в усіх країнах Подунав’я.

Фестиваль дає можливість заявити про себе й молодим. Весь березень організатор фесту "Музичний Батальйон" через інтернет-ресурси приймав заявки від колективів і вибрав 4 найкращі гурти, аби дати їм можливість заграти перед хедлайнерами "Дунайської Січі". Ними стали: запальний київський гурт СПЕКА, веселий і драйвовий гурт ТОЛОКА (Кам’янець-Подільський), мелодійний етно-рок гурт з Харківщини ЯРИ, що поєднує український мелос та британський драйв і поп-рок гурт MORE NEBA (Київ). Обов’язковою умовою участі у фестивалі — як для українських, так і закордонних виконавців — є виконання бодай одної пісні про Дунай українською мовою: усім без винятку колективам пропонується зробити авторський кавер на народні пісні про Дунай зі збірника "Ой у гаю при Дунаю", за ці роки упорядкованого та виданого силами волонтерів "Музичного Батальйону".

Найкращі пісні про Дунай від наших рокерів потрапляють до однойменної аудіозбірки, яка щороку оновлюється. Тим самим фестиваль "Дунайська Січ" щороку дає нове життя багатющому пісенному спадку під назвою "Пісні про Дунай", що залишили нам пращури й постійно оновлює колекцію дунайських пісень.

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