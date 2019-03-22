ДТП у столиці — троє людей у лікарні: Obozrevatel News о 10:00 від 22.03.2019

ДТП у столиці — троє людей у лікарні

Трьох людей збила маршрутка в столиці України. ДТП сталося напередодні ввечері на Дорогожичах. За словами очевидців, автобус на великій швидкості врізався в людей, які переходили дорогу на зелене світло. В результаті аварії - трьох жінок госпіталізували.

ООС: один боєць загинув, троє поранені

На сході Укрїани загинув український військовий, ще троє армійців зазнали поранень. Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил. Минулої доби бойовики випустили понад 40 мін в тому числі і забороненого калібру.

Мангера остаточно відсторонили від посади

Голову Херсонської облради Владислава Мангера остаточно усунули з посади голови Херсонської облради. Його, нагадаю, підозрюють в організації вбивства активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

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