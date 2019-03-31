Другий тур буде дуже жорстоким: журналіст-междурнароднік сказав, чим ризикуватимуть кандидати

Журналіст-міжнародник Карл Куяс-Скрижинський переконаний, що результат президентських виборів в Україні вирішить розподіл голосів виборців у другому турі. Крім того, на його думку, важливою складовою перемоги стануть слова, сказані в наступні три тижні і то, в якому ключі пройде другий тур. На думку журналіста, у другому турі президентських виборів кандидатами буде поставлено на кін усе, що зробить його дуже жорстоким.

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