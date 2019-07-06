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Погода на Івана Купала буде мінливою: прогноз на 7 липня від ObozTV

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На день Івана Купала в деяких регіонах України очікується незначне потепління, на півдні – знову до +32. Але ночі залишатимуться холодними.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на неділю, 7 липня.

На заході мінлива хмарність, подекуди можливі опади. Вдень повітря прогріється до +23, вночі стовпчик термометра опуститься до +11.

У північних областях переважно сонячно, опадів не прогнозують. Температура вдень +20, вночі +13 градусів.

На сході очікується потепління. Сонце чергуватиметься з дощем. Повітря вдень прогріється до +27, вночі термометри покажуть +14.

Погода на Івана Купала буде мінливою: прогноз на 7 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму спекотно – аж до +32 градусів. Проте небо буде захмареним та можливі опади. Сонячний день обіцяють лише в Сімферополі. Вночі стовпчик термометра опуститься до +15 градусів.

Центральну Україну очікує гарний сонячний день. Вдень +24, вночі термометри покажуть +14.

У Києві сухий і похмурий день. Температура повітря: вдень +21, вночі +16 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Укргідрометцентр прогнозував середню місячну температуру в липні 2019 року на рівні від +20 до +24,5 градусів, а у гірських районах +16... +17, що на 1,1-2,5 градуси вище від середніх багаторічних значень.

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