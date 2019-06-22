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Дощі повертаються: прогноз погоди в Україні на 23 червня від ObozTV

4.7тЧитати матеріал російською

В Україну повертаються дощі та грози, довгоочікуване послаблення спеки – зовсім скоро. ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 23 червня.

На заході дощ. Вдень термометри покажуть +28, вночі буде прохолодніше, +15.

На півночі України хмарно, місцями короткочасні опади. Максимальний показник удень +29, вночі +18.

Дощі повертаються: прогноз погоди в Україні на 23 червня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На сході повітря прогріється до +32 градусів, небо буде хмарним, але опадів не прогнозують. +20 покажуть термометри вночі.

Південь і Крим розжарить до +33 градусів, місцями короткочасний дощ. +21 покажуть нічні термометри.

У центральних областях опадів не прогнозують, однак небо буде хмарним. Вдень максимум +30, вночі +18.

У Києві день також буде сухим і похмурим. Температура повітря вдень підніметься до +32, вночі +23 і ясне зоряне небо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Укргідрометцентрі відзначають, що температура повітря в Україні аномальна навіть для літа. На думку синоптиків, на зростання температури впливають два фактори.

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