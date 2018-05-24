Докази провини РФ в катастрофі МН17, санкції проти Кадирова - новини на ObozTV

Слідчі Нідерландів підтвердили, що літак МН17 збили з російського "Бука". Голова Чеченської республіки Кадиров потрапив в український список санкцій. Російські хакери заразили вірусом щонайменше 500 000 роутерів і пристроїв для зберігання даних.

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