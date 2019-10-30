Добровольці не зможуть протистояти регулярній армії РФ: Мирослав Гай

Ветеран АТО, блогер Мирослав Гай у прямому етері ObozTV прокоментував заяви Арсена Авакова щодо розведення військ в Золотому.

"Я не знаю, які точні дані поступають. Аваков не стверджує, він припускає. Але він підтверджує, що були обстріли. Те що він підтримує добровольців, ну так це зрозуміло - там більшість з Азова - це підрозділ МВС, він там всіх знає, коли їх набирали, вони перевірки проходили, дос'є на кожного з них є. З приводу того, чи це законно. А чому люди із зареєстрованою зброєю на мають право знаходитись там, де вони є?", - заявив Гай.

Ветеран АТО також зазначив, що не бачить простистояння Авакова та Зеленського.

"Але жодні добровольці із карабінами та обмеженою кількістю набої, не спроможні протистояти регулярній армії, яка має логістику, важку артилерію, важке озброєння, навіть просто піхотні кулемети, гранатомети і т.д. Тому все це маніпуляція або театр, або жарт. Якщо росіяни вирішать влаштувати обстріл або провокацію, то ніхто їх не зупинить", - заявив Гай.

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