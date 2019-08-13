До Землі мчить величезний Астероїд: до чого слід готуватись

Астероїд 2019 OU1 пройде поблизу Землі на відстані, яка в 2,5 рази перевищує відстань до Місяця.

"1 мільйон кілометрів від Землі – це дуже далеко", – розповів OBOZREVATEL провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький.

"Тому проліт цього астероїда на такій великій відстані ніяк не загрожує людству і Землі. Це рядовий астероїд, для якого просто прийшов час прилетіти", – наголосив він.

Вчений пояснив, що небезпечною відстанню вважається відстань у 40 тисяч кілометрів, "як для геостаціонарних супутників". За словами астронома, в такому випадку наближення до Землі космічного тіла "може викликати збурення орбіти, випадкові зміни елементів орбіти, і тоді воно може підійти на більш близьку відстань"

Водночас він запевнив: "Найближчий такий проліт буде нескоро – через кілька років, а потенційно небезпечні астероїди відомі, за ними ведеться спостереження, є спеціальна служба".

Як писав OBOZREVATEL, за даними NASA, 28 серпня в 1 мільйон кілометрів від Землі пройде астероїд 2019 OU1. Його діаметр становить 160 метрів, що на 20 метрів більше, ніж найвідоміша єгипетська піраміда Хеопса.

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