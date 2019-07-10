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До Зеленському з Москви раптово прилетів друг Дмитра Пєскова

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Головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедіктов прибув до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це журналіст, який неодноразово говорив про близькі дружні стосунки із прес-секретарем президента Росії Володимира Путіна Дмітрієм Пєсковим, повідомив у Twitter, опублікувавши фото з української столиці.

"Київ прекрасне місто. Що я в Києві? Привіз особистого листа мами Кирила Вишинського Лариси Романівни президенту України Володимиру Зеленському. Адресатові передали", – повідомив він в своєму телеграм-каналі.

Венедіктов зазначив, що не був у Києві вже п'ять років. У перший же день свого приїзду він відправився гуляти по центру міста.

Пізніше Венедіктов додав, що йому запропонували відвідати Вишинського в СІЗО.

"Був у СІЗО у Кирила Вишинського. Як український громадянин він має намір в українському суді відстоювати свою невинність до кінця. Він сподівається, що процес почнеться по суті 15 липня. Здоровий", - написав він у телеграм-каналі.

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