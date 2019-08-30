Для закупівлі газу у Польщі потрібно будувати інтерконнектор: експерт

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев прокоментував, чи вистачить Україні газу на цю зиму.

Він зазначив, що не знає, як фізично забезпечити реалізацію "багатоходівки" із купівлею російського газу Україною через Польщу. На думку експерта, покищо це не є можливим, оскільки необхідний інтерконнектор між Україною та Польщею у газовому питанні відсутній. Є коннектор, якйи може забезпечити перетік, але його можливості замалі для того, щоб вплинути на загальний рівень забезпеченості української економіки та споживачів природнім газом.

Рябцев наголосив, що з огляду на перспективу, у випадку якщо буде побудований інтерконнектор Україна-Польща, і він буде відповідати необхідним потужностям, то можна буде реалізувати відповідні пропозиції американської сторони. Але це все потребуватиме коштів та часу. У будь-якому разі, за словами експерта, мова про теперішній сезон не йде.

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