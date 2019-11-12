Для України важливо, щоб домовленості з РФ не призвели до нового майдану: дипломат

Політик та дипломат Костянтин Грищенко у прямому етері на ObozTV прокоментував чутки про нові умови. які Москва висуває Києву щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Я думаю, що головна причина полягає у тому, що хочуть зафіксувати те, що є найбільш вигідним для РФ. Тому питання навколо документу є більш серйозним, ніж заявляє міністр. Але те, що РФ буде наполягати на тому, щоб усі умови, які Росія вважає ключовими для себе, були жорстко зафіксовані і, на скільки я розумію, вони не збираються завершувати зустріч якоюсь невизначеністю", - заявив Грищенко.

Він додав, що для нинішньої української влади важливо, щоб ті домовленості, які можуть бути досягнуті, не призвели до нового майдану, або до якихось заворушень всередині країни.

"Я думаю, що після двох майданів всі зрозуміли, що дослухатись до суспільної думки таки доводиться", - заявив дипломат.

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